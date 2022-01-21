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Безкоштовні тести в аптеках та 7 днів карантину: Польща бореться з хвилею COVID-19

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Польща, П'ятниця 21 січня 2022 14:11
Безкоштовні тести в аптеках та 7 днів карантину: Польща бореться з хвилею COVID-19
Автор: Іванна Шовкун

Польща побила добовий рекорд із захворюваності на коронавірус, тому в країні зважилися на деякі заходи для боротьби з COVID. Карантин скоротили до 7 днів, а також запровадили безкоштовні тести в аптеках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Так, у Польщі почалася п'ята хвиля коронавірусу. Тому кількість місць для пацієнтів збільшать. За словами прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, система охорони здоров'я поки що справляється з навантаженням.

Наступним кроком у боротьбі з пандемією коронавірусу стане масове тестування. З 27 січня у кожній аптеці будуть безкоштовні тести на антиген.

Зміни також стосуються питання карантину, який запроваджується після контакту із зараженою людиною. Термін карантину скоротять до 7 днів. Це відповідає рекомендаціям європейської агенції.

"Особи старші за 60 років після позитивного тесту на коронавірус будуть оглянуті протягом 48 годин лікарем загальної практики", - повідомив прем'єр-міністр й запевнив, що можливі домашні візити.

Нагадаємо, у Польщі за минулу добу зафіксували рекордну кількість випадків зараження COVID-19. Захворювання виявили у 36 665 осіб.

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