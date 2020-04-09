Безкоштовне Пробне ЗНО онлайн від ЯвКурсі: учасників вже більше, ніж у пробного офлайн і реєстрація продовжується!

5 квітня відбулося перше Пробне ЗНО онлайн від освітньої компанії “ЯвКурсі”. Подія є повністю безкоштовною, на відміну від офлайн-варіанту від Українського центру оцінювання якості освіти. А от можливості навіть більші: учасники не лише перевіряють свої знання, але й отримують відео-майстер-клас із процедур проведення ЗНО та апеляцій, та беруть участь у повному розборі усіх завдань

За даними на 7 квітня, охоплено 337 855 старшокласників та їхніх батьків, із них 39% зареєстрованих — це 10-класники. Що свідчить про відповідальне ставлення учнів до свого майбутнього, адже саме в десятому класі час задуматись над вибором спеціальністі, університету та стратегією підготовки.



Крім того, старшокласники значно активніше реєструються на безкоштовне Пробне ЗНО онлайн, ніж на платний аналог від УЦОЯО. Розподіл предметів за кількістю учасників такий:

Українська мова та література. Тестування відбулося 5 квітня і охопило 225 729 старшокласників, що на 7067 більше кількості зареєстрованих на платне пробне ЗНО від УЦОЯО. Історія України. Кількість реєстрацій онлайн вже 208 429 (в УЦОЯО — 37 860). Реєстрація триває. Англійська мова — 200 768 (в УЦОЯО — 45 844). Реєстрація триває. Математика — 198 351 (в УЦОЯО — 62 388). Реєстрація триває.

“Коли ми запускали цей соціальний проект, то розуміли, що для українських старшокласників та їхніх батьків можливість перевірити знання до офіційного ЗНО є дуже важливою, а тести від УЦОЯО постійно переносяться через карантин. Але така кількість реєстрацій, які все ще продовжуються, є несподіваною навіть для нас. Ми обов'язково надамо можливість всім учням доєднатися!” — Володимир Володін, керівник інноваційного освітнього центру ЯвКурсі.



Зареєструватися на Пробне ЗНО онлайн можна на сайті компанії ЯвКурсі (yavkursi.com).

Дати тестувань:

12 квітня — історія України та математика.

26 квітня — англійська мова, біологія, фізика.

Відгуки учасників:

“Тест якісний, літературу здав легко, а над мовою ще потрібно працювати, над твором теж. Побачив свої сильні і слабкі місця.”

“Дуже сподобалося Ваше пробне. Найбільш складним виявився аналіз текстів. Тема власного висловлення справді порадувала. Не можу дочекатися наступних пробних від ЯвКурсі.“

Для довідки: Освітня компанія ЯвКурсі за підтримки Міжнародного інституту інновацій, відкрила можливість проходити Пробне ЗНО онлайн для всіх учнів України. Проект проводиться у рамках Програми підтримки абітурієнтів, схваленої Міністерством освіти і науки України (лист № 2.2-4082/ 28.12.2018).