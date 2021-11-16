Безпілотник бойовиків перетнув лінію розмежування. Його збили військові ЗСУ

"Російські збройні формування продовжують порушувати Мінські угоди та Комплекс додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню. Так, в районі проведення Операції об'єднаних сил засобами радіоелектронної боротьби було примушено до посадки БПЛА противника який перетнув лінію розмежування на Донеччині", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, ним виявився БПЛА, котрий належить до російського багатоцільового безпілотного авіаційного комплексу "Орлан-10", що призначений для ведення розвідки та коректування вогню артилерії.

У ТКГ зазначають, що безпілотник є черговим беззаперечним доказом та документальним підтвердження присутності російських військ, озброєння та техніки на сході України.

Що відомо про безпілотник "Орлан-10"

"Орлан-10" виробляє російське ТОВ "Спеціальний технологічний центр" у Санкт-Петербурзі і цей комплекс стоїть виключно на озброєнні ЗС РФ.