Беседин сменил "Динамо" на регулярного участника еврокубков из Казахстана

27-летний форвард перебрался в казахское первенство, хотя интерес к нему проявлял ковалевский "Колос". Детали соглашения с "Ордабасы" пока неизвестны.

Беседин переехал в новый чемпионат в статусе свободного агента. Недавно он договорился с руководством "Динамо" о досрочном расторжении контракта. Немецкий портал Transfermarkt указал, что в составе "Ордабасы" украинец будет выступать минимум до 31 декабря 2023 года.

Шымкентская команда ведет борьбу за чемпионский титул с "Астаной". К настоящему моменту "Ордабасы" отстает на 3 очка от столичного гранда, но имеет в запасе два матча. В конце июля новая команда Беседина начнет путь в квалификации Лиги конференций противостоянием с варшавской "Легией".

Кто такой Артем Беседин

Уроженец Харькова, воспитанник местных ДЮСШ. В академию "Динамо" попал в 16 лет.

Выступал за "бело-синих" U-19 и дубль отечественного гранда. В марте 2015 года уехал в "Металлист" на правах аренды. В Киев вернулся на вторую половину сезона 2015/16. С тех пор провел 143 матча во всех турнирах за Динамо, в которых забил 35 мячей. Последний гол в футболке киевлян оформил в апреле 2021 года.

В сборной Украины дебютировал в 2016 году. В общей сложности сыграл 19 поединков за "сине-желтых", в которых забил 2 мяча.