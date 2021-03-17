У Берліні відбудеться економічний форум за участю української делегації

Як зазначає компанія, форум є важливим майданчиком для зміцнення співпраці між Україною і Німеччиною, зокрема, в енергетичному секторі.

У серпні 2020 року було підписано спільну міжурядову заяву між Україною та Німеччиною щодо започаткування енергетичного партнерства.

В рамках форуму будуть обговорені, серед інших питань, ключові пріоритети енергетичного партнерства, такі як інтеграція енергетичних ринків України до ЕNTSO-E, підвищення рівня енергетичної безпеки, декарбонізації економіки, обмін інноваціями в енергетичних технологіях та реалізація спільних проектів у сферах розвитку "зеленої" енергетики, диджиталізації енергетичної інфраструктури та створення сучасної енергетичної системи.

Серед спікерів форуму: канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Асоціації торгово-промислових палат Німеччини Ерік Швейцер, Державний секретар парламенту у Федеральному міністерстві економіки та енергетики, співголова Німецько-української групи високого рівня з питань економічного співробітництва Марко Вандервіц, Державний секретар Федерального міністерства економіки та енергетики Андреас Файхт.

Серед делегатів українського уряду: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр енергетики України Юрій Вітренко, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Участь ДТЕК у Форумі є підтвердженням європейського вектору розвитку компанії та прагненням інтегрувати європейські стандарти в український енергетичний сектор", - зазначають в компанії.