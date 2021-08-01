У Берліні протестували противники карантину, затримали майже 600 людей

У Берліні, попри заборону поліції, пройшла акція протесту проти карантинних обмежень. Оскільки акція була заборонена, то силовики намагалися її розігнати та затримували учасників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel .

Під час акції протесту відбувалися зіткнення між учасниками та силовиками. За даними правоохоронців, в ході недільних протестів було затримано майже 600 людей. Частину з них арештували на деякий час.

Учасники акції планували ще й провести пробіг автомобілів, але поліція зупинила колону за декілька кілометрів до місця початку автопробігу.

Thousands protest in Berlin against Covid restrictions despite the ban imposed by the authorities. Police try to regain control with fists, batons and pepper spray. pic.twitter.com/g0Z4quIdp4 — WakeUpHumans (@Thunderace4) August 1, 2021

Загалом участь у сьогоднішній акції протесту взяли декілька тисяч людей. Планується, що акції проти карантину продовжаться наступного тижня.