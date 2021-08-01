ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Берліні протестували противники карантину, затримали майже 600 людей

Новость на русском →
Берлін, Неділя 01 серпня 2021 22:31
У Берліні протестували противники карантину, затримали майже 600 людей Фото: у Берліні на протесті проти карантину затримали майже 600 людей (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Берліні, попри заборону поліції, пройшла акція протесту проти карантинних обмежень. Оскільки акція була заборонена, то силовики намагалися її розігнати та затримували учасників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.

Під час акції протесту відбувалися зіткнення між учасниками та силовиками. За даними правоохоронців, в ході недільних протестів було затримано майже 600 людей. Частину з них арештували на деякий час.

Учасники акції планували ще й провести пробіг автомобілів, але поліція зупинила колону за декілька кілометрів до місця початку автопробігу.

Загалом участь у сьогоднішній акції протесту взяли декілька тисяч людей. Планується, що акції проти карантину продовжаться наступного тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия протест Берлин Карантин
NEWS
Бойовики двічі порушили перемир'я на Донбасі, втрат серед ЗСУ немає
Бойовики двічі порушили перемир'я на Донбасі, втрат серед ЗСУ немає
DAILY
Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа