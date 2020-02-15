У Берліні відбулася стрілянина, є загиблий

У німецькому Берліні в результаті стрілянини одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новинний портал Local.

У заяві прес-секретаря поліції говориться, що інцидент стався в п'ятницю, 14 лютого, в берлінському районі Кройцберг біля концертно-спортивного залу Темподром, де проходило турецьке комедійне шоу Güldür Güldür Show. Через задні і бічні будівлі з приміщення евакуювали всіх відвідувачів заходу.

Загиблим є чоловіком у віці 42 років. Деякі з поранених перебувають у важкому стані. У поліції заявили, що стрілянину вели кілька людей. Передбачувані нападники з місця події зникли. Ведеться розслідування інциденту.

Нагадаємо, німецька поліція оточила Берлінський собор після того, як офіцер відкрив стрілянину в будівлі в неділю вдень, 3 червня. Так, свідки події публікують відео, де екіпажі з автоматами і поліцейськими стрічками виставлені навколо собору.