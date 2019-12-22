У Берліні через підозрілий предмет евакуювали різдвяний ярмарок

В Берліні в суботу, 21 грудня, пройшла евакуація різдвяного ярмарку на площі Брайтшайдплац. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомили в поліції, причиною стала "підозріла поведінка" двох чоловіків.

Спочатку в поліції Берліна заявили, що до них надійшло повідомлення про підозрілий предмет на різдвяному ярмарку. У зв'язку з тим, що саме на цьому різдвяному ярмарку в 2016 році стався теракт, правоохоронці відреагували оперативно.

У поліцейській операції брали участь 350 службовців та пошукові собаки. Однак у підсумку ніяких підозрілих предметів виявлено не було.

Крім евакуації різдвяного базару було перервано захід у Меморіальній церкві кайзера Вільгельма, яка також позташована на площі. Крім того, потяги проїжджали довколишній вокзал без зупинки.

Під час поліцейської операції були затримані двоє чоловіків. Деякі ЗМІ повідомили, що один з них був оголошений в розшук і підозрюється у зв'язку з терористами. Проте прес-секретар поліції заявила, що ця інформація не підтвердилася. Затримані були відпущені.

Нагадаємо, в грудні 2016 року на відвідувачів одного з різдвяних ярмарків у Берліні наїхала вантажівка, якою керував тунісець Аніс Амрі. В результаті нападу загинуло 12 осіб.

Амрі був ліквідований в ході перестрілки на півночі Італії в 2016 році. Сили безпеки Тунісу заарештували племінника Аніса Амрі а також двох інших підозрюваних, які були членами "терористичного осередку".

У грудні 2016 року поліція Берліна заарештувала підозрюваного співучасника виконавця теракту на різдвяному ярмарку в Берліні. Всього в результаті теракту в столиці Німеччини загинули 12 осіб.