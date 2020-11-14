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У Берліні знешкодили бомбу, яку знайшли у житловому районі

Берлін, Субота 14 листопада 2020 23:01
У Берліні знешкодили бомбу, яку знайшли у житловому районі
Фото: знешкоджена бомба у Берліні (twitter.com/PolizeiBerlin_E)
Автор: Дмитро Левицький

Бомбу часів Другої світової війни, яку знайшли у житловому районі Берліну, знешкодили. Небезпечну знахідку дістали з землі та відвезли у місце, де вона не становитиме небезпеки.

Про це повідомляє поліція Берліну.

Після вивезення бомби, мешканцям прилеглих будинків дозволили повернутися до своїх помешкань. На час проведення спецоперації було евакуйовано близько 7500 жителів міста.

Нагадаємо, 250-кілограмову бомбу знайшли на вулиці Кройцберга ввечері 13 листопада. Після цього було оголошено евакуацію мешканців прилеглого району, яка тривала до вечору 14 листопада.

Також РБК-Україна писало, про бомбу часів Другої світової війни, яку знайшли поблизу польського міста Свіноуйсьце. Через бомбу довелося евакуювати 750 людей.

Крім того, у серпні міну часів Другої світової війни знайшли поблизу курортного Чорноморська. Рятувальникам довелося евакуювати весь пляж, щоб знешкодити міну.

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