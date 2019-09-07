У Берліні автомобіль вилетів на тротуар, є жертви

В Берліні (Німеччина) ввечері в п'ятницю, автомобіль Porsche на швидкості вилетів на тротуар. В результаті аварії загинули чотири людини, в тому числі дитина, передає РБК-Україна з посиланням на газету Berliner Morgenpost.

За інформацією пожежної служби Берліна, інцидент стався в центральному районі німецької столиці - Mitte - на перетині вулиць Инвалиденштрассе і Аккерштрассе.

"Загинули при цьому чотири людини, серед них маленька дитина. Двоє постраждали", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що дитині було близько трьох-чотирьох років. Сам водій Porsche був госпіталізований з важкими травмами.

Причина аварії наразі з'ясовується. Попередньо поліція повідомляє про інцидент, як про нещасний випадок. Правоохоронці зараз перевіряють, чи всі були жертви в автомобілі, або ж це перехожі.

Нагадаємо, увечері 4 вересня на автодорозі "Київ-Чоп" сталася зіткнення двох автомобілів і пасажирського автобуса. В результаті постраждали 14 осіб, 1 людина загинула. Автомобіль Mercedes-Benz Vito, за кермом якого перебував іноземець, виїхав на зустрічну смугу де допустив зіткнення з пасажирським автобусом Neoplan та автомобілем Volkswagen Jetta.