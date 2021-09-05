У Берліні афганець поранив ножем двох людей: поліція не виключає теракт

У столиці Німеччини Берліні озброєний ножем афганець напав на двох людей. Вони госпіталізовані з важкими пораненнями. У поліції не виключають, що нападник діяв з ісламістських мотивів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Берліна в Twitter .

За даними правоохоронців, в результаті нападу афганця поранення отримала 58-річна жінка, яка працювала в саду. Крім того, постраждав 66-річний чоловік, який прийшов їй на допомогу.

Нападник затриманий на місці злочину. Постраждалі госпіталізовані з важкими пораненнями - жінка отримала удар ножем у шию.

Слідство зазначає, що затриманий афганець проживає в Німеччині з 2016 року. Він страждає психічним розладом. Однак правоохоронці не виключають і ісламістський мотив нападу.