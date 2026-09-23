Секретный "Оплан"

В материале NYT говорится, что военные Германии еще в 2024 году разработали секретный план на 1000 страниц относительно отпора России при ее возможном вторжении.

Партия АдН, победившая на выборах в небольшой восточной земле Саксония-Ангальт, может не получить доступ к этому документу из-за своей пророссийской позиции. То есть правительство Мерца опасается, что АдН раскроет секретный план в Москве.

Возмущение АДН

При этом победители на выборах в Саксонии-Ангальт недовольны намерениями Берлина скрыть от них данную информацию.

"Было бы абсолютно недемократично и невозможно оправдать перед избирателями сокрытие разведывательной информации от партии на основе необоснованных и недоказанных обвинений", - заявил представитель партии "Альтернатива для Германии" Йорк Геррманн.

АдН планируют ограничить и другие доступы

NYT сообщает, что пророссийской АдН планируют запретить и другие доступы к определенной информации. А именно речь идет, в частности, о блокировании возможности получать разведывательные данные по уловкам РФ в Европе.

В то же время разрешается просматривать другие разведывательные данные, необходимые для предотвращения террористических атак.

Также намерены запретить АдН просмотр разведывательных файлов, связанных с партией, и ограничить доступ к расследованиям деятельности ультраправых экстремистов партией в Саксонии-Ангальт, находящейся под федеральным надзором.

Демократия под угрозой

В материале газеты говорится, что указанные планы обостряют спор среди немцев насчет того, как лучше защитить свою послевоенную демократическую систему, которая имела цель после поражения нацизма осложнить повторный захват власти экстремистскими группами.

Чиновники национального правительства Мерца, коалиции, возглавляемой его консервативной Христианско-демократической партией, хотят ограничить доступ партии "Альтернатива для Германии" к конфиденциальной информации, поскольку считают ее экстремистской группой.

Это также попытка успокоить союзников Германии, выразивших Берлину глубокую обеспокоенность по поводу сближения "Альтернативы для Германии" с Москвой, добавили в NYT.