Берлін хоче поставити Україні суперрадари Cobra, - Welt

Уряд Німеччини планує передати Україні радарну систему Cobra. Це дозволить підвищити точність стрільби самохідної гаубиці Panzerhaubitze 2000.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Welt.
Як відзначають джерела видання, Україна спочатку просила поставити 40 систем Cobra. В Німеччині ж наявні 19 систем, що дозволило б виділити нашій країні від 3 до 5 одиниць техніки. Експерти військової галузі оцінюють вартість системи в 50 млн євро.
Радарна технологія від COBRA є системою артилерійської розвідки, яка дозволяє виявляти гаубиці та міномети калібру 80 мм.
Спочатку система була розроблена у співпраці між Німеччиною, Францією й Британією, а сьогодні її продає франко-німецьке підприємство. Радар здатний виявити 40 вогневих позицій за дві хвилини.
Пакет пропозицій для України, який повинен бути затверджений найближчим часом, міститиме більшу кількість радарів Spexer і камер Nightowl, які зможуть доставити в короткий термін.
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