Берлин хочет увеличить расходы на оборону, включив в них военную мобильность, - Politico

Немецкое правительство, ощущающее нехватку денег, думает, как включить финансирование транспортной инфраструктуры, используемой военными, в свои оборонные расходы, чтобы выполнить целевой показатель расходов НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

После нападения России на Украину в 2022 году правительство Германии создало специальный фонд в размере 100 миллиардов евро для модернизации бундесвера, помогая ему выполнить целевой показатель расходов НАТО в размере 2% ВВП в этом году.

Однако проект бюджета на 2025 год не позволяет сохранить этот уровень. Вместо увеличения в размере 6,5 млрд евро, запрошенного министром обороны Борисом Писториусом, проект бюджета предлагает увеличение в размере 1,2 млрд евро.

Поскольку фонд в 100 миллиардов евро сейчас в основном распределен, неясно, как Германия выполнит свое обещание поддерживать расходы выше порога в 2% в будущем, особенно после 2027 года, пишет Politico.

Высокопоставленный чиновник правительства Германии сообщил изданию, что Берлин рассматривает возможность включения расходов на военную мобильность. Сюда могут входить расходы по укреплению автомобильных и железных дорог, необходимых для перевозки войск по стране.

Кроме годового оборонного бюджета, Берлин также включает некоторые общие расходы на оборону, направляемые в НАТО, некоторые расходы из других департаментов. Сюда входят Министерство иностранных дел, Канцелярия и Министерство финансов, но общая сумма засекречена, сказал представитель правительства.

Являются ли расходы на военную мобильность расходами на оборону

В НАТО есть строгие правила относительно того, какие расходы соответствуют его определению расходов на оборону. Альянс отмечает: "Расходы на военный компонент смешанной гражданско-военной деятельности включаются, но только когда военный компонент может быть конкретно учтен или оценен".

Военная мобильность долгое время была головной болью для оборонных планировщиков, особенно в Германии, что побуждало Европейский Союз к созданию денежного мешка в своем текущем долгосрочном бюджете для финансирования схем, имеющих четкое применение для обороны.

Камиль Гранд, бывший помощник генерального секретаря НАТО, сказал, что хотя расчеты НАТО исключают большую часть расходов на мобильность, Программа инвестиций в безопасность НАТО покрывает некоторые инфраструктурные потребности, такие как модернизация авиабазы или строительство склада.

"В конце концов, союзники могут решить вкладывать деньги в большое количество вещей, если они согласны. На практике основная часть усилий по военной мобильности ляжет на ЕС и [транспортный департамент Европейской комиссии] DG MOVE, который начал инвестировать (скромно) в нужды военной мобильности в рамках текущей многолетней финансовой структуры MFF", - сказал Гранд.