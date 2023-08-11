В Бериславе оккупанты атаковали полицейских из дрона: есть раненые

"В Бериславе россияне атаковали полицейских из дрона", - рассказал он.

По словам Прокудина, один из боеприпасов попал на крышу служебного автомобиля.

"В результате чего двое правоохранителей получили ранения. Их госпитализировали в больницу", - добавил глава ОВА.

Обновлено. По данным Херсонской областной прокуратуры, в Бериславском районе утром вражеский дрон сбросил взрывные заряды по пункту выдачи гуманитарной помощи и на машину полицейских.

"В результате травмированы местный житель и двое полицейских", - говорится в сообщении.

Атаки РФ полицейских в Херсонской области

Отметим, что атаки сбросов гранат с дронов на автомобили полицейских в Херсонской области стали едва ли не постоянной практикой россиян. К примеру, в марте под обстрел попала следственно-оперативная группа полиции в пгт Антоновка Херсонской области. Оккупанты атаковали авто полицейских, сбросив гранату с дрона. Пострадали четверо сотрудников полиции.

Также в апреле в Херсоне в микрорайоне Корабел служебный автомобиль полиции попал под атаку дронов. В результате происшествия двое полицейских получили ранения, а автомобиль получил механические повреждения.