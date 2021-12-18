RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Берінчик переміг росіянина у важкому бою і зберіг пояс WBO International

Автор: Ігор Литвиненко

Український боксер Денис Берінчик (16-0, 9 КО) здобув перемогу над росіянином Ісою Чанієвим (15-4, 7 КО). Перемога дозволила українцю зберегти другорядний чемпіонський пояс WBO International.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Берінчик, який славиться своїми епатажними виходами, цього разу також з'явився в рингу ефектно - виїхав на автомобілі в жовтому костюмі Санти і розкидав подарунки.

Що стосується самого бою, то він також вийшов вельми барвистим. Берінчик з першого раунду намагався тиснути, однак у другій трихвилинці росіянин відповів власною агресією. Це накрутило темп бою, перетворивши його на своєрідну рубку.

У третьому раунді українцю вдалося провести хорошу кінцівку, донісши до підборіддя Чанієва хороший боковий. Після цього росіянина трохи повело, але він встояв.

У п'ятому раунді знову почалася рубка, в ході якої Чанієв сильно розбив ніс Берінчику. Кровотеча після цього не припинялася до завершення всього бою.

Далі бій тривав досить рівно з перемінним успіхом то одного, то іншого боксера. У підсумку все вирішувалося на суддівських записках після 12 раунду. Судді одноголосним рішенням віддали перемогу Берінчику - 116-112, 118-110, 118-111.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис БеринчикБокс