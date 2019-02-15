Березенко став на захист Супрун

Медреформа - це складний процес створення нової системи охорони здоров’я, впевнений Березенко

Народный депутат Сергей Березенко стал на защиту и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Березенко.

"Медреформа – это сложный процесс создания новой системы здравоохранения на месте коррумпированной советской "койко-системы". Это тяжелые, порой непопулярные решения, которые жизненно необходимы для всех", - написал Березенко.

Он отметил, что Уляна Супрун, приехав в Украину делать реформы, до сих пор ходит по городу с рюкзаком, тогда как других чиновников сопровождают охранники.

"Но хочу заверить и вас, и всех украинцев: несмотря на ваше махровое зрадофильство, мы все равно доведем до конца и медицинскую реформу, и другие европейские реформы. Потому что они нужны Украине", - написал Березенко.