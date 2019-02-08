Березенко подасть позов на Гриценка

Нардеп від БПП буде судитися з Гриценком на 2,5 млн гривень

Народный депутат, заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко заявил о намерении подать иск против кандитата в президенты Анатолия Гриценко. Об этом он заявил сегодня, 8 февраля, на пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу БПП.

"Я официально заявляю, что я подам иск на Анатолия Гриценко на защиту своей чести, достоинства и деловой репутации. Не буду оригинальным - сумма этого иска будет такая же, как и залог - 2,5 млн грн", - заявил Березенко.

Все выигранные в суде средства он намерен отдать на нужды армии. "Пусть это будет долго, но какая-то (военная) часть обязательно получит дополнительное финансирование, возможно, бронежилет, каску или оснащение, которого у них не было до 2014 года", - подчеркнул нардеп.

Как известно, 7 февраля кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что его Порошенко якобы дал указание выделить 2 млрд грн на подкуп избирателей. Одним из организаторов такого "подкупа" Гриценко назвал Сергея Березенка.