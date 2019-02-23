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Березенко відповів на звинувачення Авакова


Березенко відкинув звинувачення

Народный депутат Сергей Березенко ответил на обвинения министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом он написал на своем Facebook.

"Категорически отвергаю любые голословные обвинения со стороны министра в свой адрес, и рассчитываю, что Арсен Борисович найдет в себе мужество извиниться передо мной лично за распространение недостоверной информации, которая унижает мою честь, достоинство и политическую репутацию", - написал Березенко.

Он убежден, что кампания Петра Порошенко с точки зрения ее честности, открытости и прозрачности может быть образцом для других политических штабов.

"Мы единственные, кто сделал большую публичную презентацию команды наших волонтеров и агитаторов. Они, а это около 9000 человек, были абсолютно, без каких-либо препятствий доступны для придирчивых интервью со стороны средств массовой информации и наиболее любознательных журналистов. И каждый из этих людей искренне и убедительно мог объяснить любому мотивы голосования за Петра Порошенко ", - написал Березенко.

По его мнению, это еще одно свидетельство того, что для обвинений в адрес штаба кандидата в так называемом подкупе нет никаких оснований.

"Сам этот тезис является элементом" черного PR со стороны штаба Юлии Тимошенко, которая потеряла перспективу выхода во второй тур президентских выборов. И вместо работы над собственными ошибками пытается привлечь к себе внимание безосновательными атаками на своих политических оппонентов. А как оказалось на прошлой неделе, у Тимошенко есть еще один повод для подобных заявлений. Потому она хочет подменить заявления о ее собственной разветвленной сети по подкупу избирателей и теневом финансировании избирательной кампании ", - написал Березенко.

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