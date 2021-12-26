Вагітних та жінок з малолітніми дітьми також візьмуть на військовий облік, - Міноборони

"Вагітні жінки та/або з малолітніми дітьми теж беруться на військовий облік", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, як і у випадку чоловіків, для жінок враховуватиметься стан здоров’я людини та її сімейні обставини.

Міноборони повідомили, що робота з реалізації наказу щодо військового обліку жінок спланована до кінця 2022 року.

"До кінця 2022 року у Генеральному штабі Збройних сил України буде проведено аналіз змін кількості військовозобов’язаних-жінок, що перебувають на військовому обліку", - додали в прес-службі.