Беремо, крадемо, віддаємо. Свобода Слова Савіка Шустера сьогодні в 21.00

Скільки втрачає бюджет України від корупційних схем у податковій та митниці? Якщо побороти корупцію, то, може, і нові гроші від МВФ не знадобляться? Чи посадять когось з топ-корупціонерів країни?
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Сергій Марченко, міністр фінансів України;
Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ;
Юлія Ковалів, заступник голови Офісу Президента України;
Ігор Уманський, радник голови Офісу Президента України;
Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України (серпень 2019 - березень 2020);
Юлія Тимошенко, лідер партії ВО “Батьківщина”;
Юрій Бойко, співголова фракції партії “Опозиційна платформа - За життя”;
Іван Крулько, народний депутат, ВО "Батьківщина";
Микоола Катеринчук, лідер Європейської партії України;
Роман Насіров, голова Державної фіскальної служби України (2015-2017);
Анатолій Макаренко, голова Державної митної служби України (2009-2010).
Вони говорять, а вирішує народ.