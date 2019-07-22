Біля берегів Західної Африки горить український траулер, є загиблий

Український океанський траулер "Іван Голубець" третю добу горить біля берегів Мавританії (Західна Африка), в результаті загинув моторист, є постраждалі. Про це повідомили члени екіпажу судна, передає РБК-Україна з посиланням на "Думскую".

За інформацією видання, на момент спалаху на борту траулера перебувало 90 осіб - громадяни України та Росії.

Пожежа почалася 20 липня в машинному відділенні і швидко поширився на палубу.

З-за сильного задимлення капітан віддав команду покинути судно, люди були евакуйовані іншим траулером - "Маршал Крилов".

"Оскільки у складі флоту Мавританії відсутні пожежні і рятувальні судна було вирішено організувати рятувальну операцію силами інших траулерів, що ведуть промисел в цьому районі", - розповів очевидець події.

Він також повідомив, що судно вигорів практично повністю і продовжує горіти.

За інформацією видання, траулер "Іван Голубець" зафрахтований латвійським бізнесменом українського походження і ходить під прапором Грузі

Фото: пожежа на траулері "Іван Голубець"

Нагадаємо, у липні в Індійському океані біля північного заходу півострова Індостан на борту танкера Gas Aegean під ліберійським прапором було виявлено тіло українського моряка.

