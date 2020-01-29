Біля берегів ОАЕ горить танкер з нафтою

Біля узбережжя Шарджі в ОАЕ на борту нафтового танкера спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє Reuters,

Зазначається, що танкер знаходиться приблизно в 35 км від узбережжя.

У Федеральному управлінні транспорту ОАЕ заявили, що працюють над ліквідацією пожежі на судні.

Відно пожежі з'явилося у Twitter.

Як повідомляє портал FleetMon, що пожежа сталася на танкері VLCC ZOYA 1, експлуатується компанією з ОАЕ.

Танкер стоїть на якорі біля берегів ОАЕ як мінімум з 2018 року через фінансові та юридичні проблеми, включаючи невиплату заробітної плати екіпажу.

Найімовірніше, на борту судна нікого з членів екіпажу немає. Пожежа могла виникнути через займання газу в одному з резервуарів.

Нагадаємо, біля берегів Камеруну озброєні пірати атакували нафтовий танкер Happy Lady і викрали вісьмох з 28 членів екіпажу, серед яких один українець, п'ять греків і двоє філіппінців.

РБК-Україна писало, що танкер Delfi зірвався з якоря 22 листопада в акваторії порту "Південний", після чого сів на мілину поблизу одного з пляжів Одеси. В результаті аварії в море було викинуто до 150 кг нафтопродуктів.

На момент інциденту на борту танкера перебувало троє членів екіпажу. Вони відмовлялися від евакуації, тому що не могли вийти на зв'язок з власником. Згодом їх зняли і доставили в лікарню.

Державна прикордонна служба повідомляла, що танкер міг бути причетний до контрабанди пально-мастильних матеріалів з України.