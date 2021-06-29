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Біля берега Балі зазнав аварії пасажирський лайнер, є жертви і постраждалі

Автор: РБК-Україна

Поблизу курортного острова Балі в Індонезії зазнав аварії пасажирський лайнер. В результат інциденту загинули шестеро людей, ще семеро-постраждали.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Лайнер KMP Yunice затонув приблизно через півгодини після виходу з Порту Кетапанг на Східній Яві. Він прямував до порту Гіліманук на Балі. На борту знаходився 41 пасажир і 12 членів екіпажу.

Багато з пасажирів лайнера виявили без свідомості після багатогодинного дрейфу в неспокійній воді.

При цьому рятувальники до ночі шукали сім осіб, зниклих безвісти.

Видання зазначає, що трагедії на поромах - звичайне явище в Індонезії, архіпелазі, що складається з більш ніж 17 тисяч островів, і в цьому часто винне слабке дотримання правил безпеки.

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катастрофаИндонезияБали