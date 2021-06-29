Біля берега Балі зазнав аварії пасажирський лайнер, є жертви і постраждалі

Лайнер KMP Yunice затонув приблизно через півгодини після виходу з Порту Кетапанг на Східній Яві. Він прямував до порту Гіліманук на Балі. На борту знаходився 41 пасажир і 12 членів екіпажу.

Багато з пасажирів лайнера виявили без свідомості після багатогодинного дрейфу в неспокійній воді.

При цьому рятувальники до ночі шукали сім осіб, зниклих безвісти.

Видання зазначає, що трагедії на поромах - звичайне явище в Індонезії, архіпелазі, що складається з більш ніж 17 тисяч островів, і в цьому часто винне слабке дотримання правил безпеки.