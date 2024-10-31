В Бердянске взрывы, город атакуют дроны. Появились первые подробности

С утра, 31 октября, во временно оккупированном Бердянске гремят взрывы. Город атакуют дроны, в частности, возникли проблемы со светом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"С 6:00 утра Бердянск атакуют наши дроны. Основные удары в районе порта. Над портом визуально заметен дым от большого пожара. большое количество быстрых и пожарных", - рассказал он.
Кроме того, по данным советника мэра, местные оккупационные власти мало того, что впервые признали попадание так еще и сообщают об атаке помещения здания самой "администрации" в городе.
"Также по некоторым районам исчезло электроснабжение, а работа официальных бюджетных органов отменена", - констатировал Андрющенко.
Бердянск Запорожской области был оккупирован российскими войсками во время масштабного вторжения РФ в Украину. После этого город, как собственно Мариуполь и Энергодар, россияне превратили в место сосредоточения большого количества ресурсов - как в живой силе, так и в технике.
Силы обороны Украины не прекращают наносить удары по военным целям РФ в Бердянске. Так, 12 октября в Бердянске Запорожской области гремели взрывы. У россиян якобы работала ПВО.
Кроме того, Силы обороны подорвали железнодорожный мост во временно оккупированном Бердянске. Это была спецоперация местного движения сопротивления и ГУР Минобороны Украины. Этот мост российские оккупанты использовали для перевозки военных грузов.
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