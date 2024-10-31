В Бердянске взрывы, город атакуют дроны. Появились первые подробности

"С 6:00 утра Бердянск атакуют наши дроны. Основные удары в районе порта. Над портом визуально заметен дым от большого пожара. большое количество быстрых и пожарных", - рассказал он.

Кроме того, по данным советника мэра, местные оккупационные власти мало того, что впервые признали попадание так еще и сообщают об атаке помещения здания самой "администрации" в городе.

"Также по некоторым районам исчезло электроснабжение, а работа официальных бюджетных органов отменена", - констатировал Андрющенко.