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В Бердянске взрывы в порту: есть попадания по позициям россиян (видео)

Иллюстративное фото: в Бердянске раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Взрывы в Бердянске раздались 2 июня. В частности, украинские военные попали по позициям захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянскую городскую военную администрацию и местные Telegram-каналы.

"В Бердянске снова расцветает "бавовна"! Есть попадание по позициям оккупантов. Спасибо ВСУ за то, что приближают освобождение города", - написали в МВА.

По предварительным данным, несколько ракет прилетели в район порта, что подтверждают и оккупанты.

К тому же, в селе Осипенко также слышали взрыв, а в районе полигона видели дым, который быстро исчез. В небе также была видна полоса, при чем не от самолета.

Местные сообщают, что ракета летела и в сторону Косы, но ее сбили. Она могла упасть в районе Слободка.

Бердянск

Бердянск находится под временной оккупацией россиян. Захватчики вошли в город 27 февраля 2022 года.

Россияне используют город в качестве военной базы, при этом через порт Бердянска вывозят краденое украинское зерно.

"Хлопок" в Бердянске

В оккупированном городе часто случаются взрывы - прилетает по позициям и базам оккупантов. Так, 28 мая украинские военные нанесли пять ударов по вражеским позициям в городе.

Днем ранее наши бойцы снова попали по российским позициям в Бердянске - городская администрация сообщала о большом количестве погибших оккупантов.

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