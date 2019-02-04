У Бердянську сталася ще одна аварія на колекторі

У зв'язку з обваленням ділянки колектора стався витік стоків поруч з місцем аварії

В Бердянске вечером, 3 февраля, обрушился очередной участок коллектора, в частности, произошел выток стоков рядом с местом аварии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Про Бердянск".

Сообщается, что из-за аварии в 19:00 прекратили подачу воды в нескольких микрорайонах Бердянска: Колония, Слободка, Коса, Центр.

По словам директора КП "Бердянскводоканал" Александра Македонского, велика вероятность обвала очередного участка, который проходит на Западном проспекте. Сейчас полиция перекрывает автомобильное движение на этом участке. На месте работ дежурят директор Водоканала, заместитель городского головы Георгий Горячев, секретарь городского совета Алексей Холод.

Напомним, 27 января на участке магистрального канализационного коллектора, расположенного на Мелитопольском шоссе в городе Бердянск, произошло разрушение трубы коллектора. В результате стало невозможным движение стоков с большей части Бердянска, с целью предотвращения вытекания нечистот из канализации, срочно были остановлены насосные станции. Таким образом была прекращена подача воды в 6 микрорайонов города.

В связи с этим следователи Бердянского отдела полиции открыли уголовное производство по факту масштабной аварии на магистральном канализационном коллекторе в городе Бердянск, в результате которой большая часть города осталась без водоснабжения.