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До Бердянську прибув російський десантний корабель

Фото: до Бердянську прибув російський десантний корабель (google)
Автор: Сергій Пишкін

До порту Бердянську прибув великий десантний корабель "Орськ" Чорноморського флоту. Доставив, нібито, техніку для окупанта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Interfax.

Корабель доставив техніку, у тому числі й бронетранспортери, які одразу висуваються до місця дислокації російських окупантів.

Видання зазначає, що до війни проти України залучені десять великих десантних кораблів.

Війна Росії проти України триває двадцять шість днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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