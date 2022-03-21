До Бердянську прибув російський десантний корабель

До порту Бердянську прибув великий десантний корабель "Орськ" Чорноморського флоту. Доставив, нібито, техніку для окупанта.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Interfax.
Корабель доставив техніку, у тому числі й бронетранспортери, які одразу висуваються до місця дислокації російських окупантів.
Видання зазначає, що до війни проти України залучені десять великих десантних кораблів.
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