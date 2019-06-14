В Бердичеві чоловік здійснив самопідпал на засіданні міськради

У Бердичеві Житомирської області місцевий підприємець підпалив себе в сесійній залі міської ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "20 хвилин".

Як повідомляється, інцидент стався близько 10 ранку після відкриття сесії міської ради. У результаті події постраждав сам чоловік і кілька депутатів, які кинулися гасити вогонь. Потерпілого госпіталізували, а сесія продовжилася в іншому приміщенні.

В будівлі міськвиконкому тривають слідчі дії, туди прибули представники поліції і прокуратури.

За інформацією місцевого видання, підприємець давно відомий в Бердичеві. Раніше він займався ресторанним бізнесом. Через ресторан у чоловіка виник конфлікт з орендарем, про який знали в міськвиконкомі. Для вирішення конфлікту підприємців викликали на засідання міської ради, однак чоловік тоді не прийшов. Повідомляється, що підприємець вирішив, що епатажний вчинок з підпалом краще посприяє вирішенню ситуації.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 13 квітня на Володимирському узвозі в Києві невідомий підпалив два автомобіля. Як повідомили свідки події, до одного з автомобілів підбіг невідомий у балаклаві і кинув у нього запальну суміш.

Крім того, в центрі Луцька увечері в неділю, 13 травня, чоловік вилив на себе воспламеняюееся речовина і підпалив. Інцидент стався близько 21:00 на Театральній площі під час концерту до Дня матері.