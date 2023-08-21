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Бербок о поставках крылатых ракет Taurus Украине: каждый день на счету

Понедельник 21 августа 2023 22:33
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Бербок о поставках крылатых ракет Taurus Украине: каждый день на счету Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок косвенно высказалась за скорейшее принятие Берлином решения по вопросу о возможной поставке крылатых ракет Taurus Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RND.

"То, что каждый день на счету, я думаю, мы убедились за последние полтора года не только убедительно, но и жестоко", - заявила она, отвечая на вопрос журналистов, будет ли она добиваться скорейшего принятия решения о передаче ракет Taurus,

Бербок также приветствовала решение Нидерландов и Дании предоставить Украине в общей сложности 61 истребитель F-16.

"Это хороший день для Украины и хороший день для Европы", - сказала министр.

Taurus для Украины

Ряд немецких чиновников уже на протяжении нескольких месяцев призывает к передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, которые способны бить по целям на расстоянии до 500 км.

При этом правительство Германии пока не принимает никаких решений насчет поставок.

Согласно данным СМИ, канцлер Олаф Шольц хочет модифицировать ракеты, чтобы украинские войска не могли наносить удары по территории России.

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