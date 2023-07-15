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Бербок о переговорах Украины и России: нужно смотреть правде в глаза

Новина українською →
Суббота 15 июля 2023 15:26
Бербок о переговорах Украины и России: нужно смотреть правде в глаза Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Германия ежедневно делает все возможное, чтобы "дипломатическим путем попытаться заставить Россию прекратить" войну в Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Bild.

По ее словам, пока Россию не удается переубедить, поэтому Украина должна получать поддержку в защите своих граждан.

На вопрос о том, возможны ли переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, Бербок ответил отрицательно: "Я бы хотела, чтобы мы могли вести переговоры. Но в данный момент речь идет не о том, что вы хотите, а о том, что нужно смотреть правде в глаза".

А она, по ее словам, заключается в "жестокой агрессивной войне России".

Переговоры с Россией

В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

При этом недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подчеркивал, что дверь для диалога с Россией закрыта и ее никто не открывал. Так он отреагировал на слова китайского чиновника о том, что Киев якобы не отвергает возможности переговоров с Россией.

При этом Зеленский подчеркивал, что переговоры с Россией сейчас будут означать замораживание войны.

В то же время Зеленский заявлял, что Украина будет готова к переговорам с Россией после выхода ВСУ на границы 1991 года.

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