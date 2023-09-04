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Бербок об экспорте зерна из Украины: работа над альтернативными маршрутами продолжается

Понедельник 04 сентября 2023 19:13
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Бербок об экспорте зерна из Украины: работа над альтернативными маршрутами продолжается Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Работа над альтернативными маршрутами для экспорта украинского зерна продолжается как никогда. Российский диктатор Владимир Путин - единственный, благодаря кому не работает зерновой коридор.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.de.

"Игра Путина с зерновым соглашением цинична", - заявила она.

В то же время Бербок назвала важными усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по "возвращению соглашения на круги своя", говоря о его встрече с российским диктатором.

"Только благодаря Путину грузовые суда снова не имеют свободного прохода. Россия усугубляет глобальный голод. Тем не менее, работа над альтернативными маршрутами продолжается - сейчас как никогда", - заявила министр.

Она добавила, что европейские коридоры солидарности для экспорта зерна по железной дороге, судами и автотранспортом "уже являются спасательными кругами для мировых поставок зерна".

Бербок также поблагодарила Румынию за желание удвоить экспортные мощности для украинского зерна до четырех миллионов тонн в месяц к концу года.

Выход России из зернового соглашения

В июле текущего года Российская Федерация заявила о выходе из зернового соглашения из-за якобы "невыполнения его условий". В частности страна-террорист начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

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зерновой коридор Война России против Украины
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