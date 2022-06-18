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З бензином у Києві виникли нові проблеми: що сталося

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Україна, Субота 18 червня 2022 15:01
З бензином у Києві виникли нові проблеми: що сталося Фото: українці скаржаться на недолив бензину в авто (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українці скаржаться на проблеми з автомобілем через неякісне пальне та недолив літрів до баку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Держспоживслужби Києва Олега Рубана в ефірі телемарафону.

"Щодо неякісного пального на сьогодні питання дерегульовано і Держпродсподивслужба неодноразово зверталася до Міністерства економіки та Кабміну щодо поновлення контролю якості палива", - сказав він.

За його словами, сьогодні місто Київ приймає від 5 до 10 звернень громадян, які скаржаться на якість роботи автотранспорту після заправки будь-яким паливом.

"Тому необхідно поновити контроль якості палива та нагляд за кількістю залитого літража в автівки", - додав Рубан.

Як повідомлялось, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що проблема з дефіцитом бензину в Україні поступово вирішиться. Однак довоєнних цін на паливо чекати не доводиться.

Нагадаємо, у Києві оштрафували понад 30 АЗС, які спеціально завищували ціни на паливо.

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