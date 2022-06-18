З бензином у Києві виникли нові проблеми: що сталося
Українці скаржаться на проблеми з автомобілем через неякісне пальне та недолив літрів до баку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Держспоживслужби Києва Олега Рубана в ефірі телемарафону.
"Щодо неякісного пального на сьогодні питання дерегульовано і Держпродсподивслужба неодноразово зверталася до Міністерства економіки та Кабміну щодо поновлення контролю якості палива", - сказав він.
За його словами, сьогодні місто Київ приймає від 5 до 10 звернень громадян, які скаржаться на якість роботи автотранспорту після заправки будь-яким паливом.
"Тому необхідно поновити контроль якості палива та нагляд за кількістю залитого літража в автівки", - додав Рубан.
Як повідомлялось, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що проблема з дефіцитом бензину в Україні поступово вирішиться. Однак довоєнних цін на паливо чекати не доводиться.
Нагадаємо, у Києві оштрафували понад 30 АЗС, які спеціально завищували ціни на паливо.
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