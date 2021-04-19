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Бензин в Україні продовжує дорожчати: ціни на АЗС

Новость на русском → Україна, Понеділок 19 квітня 2021 13:27
Бензин в Україні продовжує дорожчати: ціни на АЗС Фото: ціни на бензин продовжили зростання на АЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 19 квітня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем знову зросли. Автогаз подорожчав на 1 копійку.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 складають 27,76 гривень за літр (+0,03 гривень), на бензин А-95 - 28,63 гривень за літр (+0,03 гривень), на дизельне паливо - 28,20 гривень за літр (+0,02 гривень), на автогаз - 15,79 гривень за літр (+0,01 гривень).

Бензин в Україні продовжує дорожчати: ціни на АЗС

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, у березні порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 15,6% до 27,5 гривень за літр, бензин А-95 на 14,8% до 28,7 гривень, дизельне паливо - на 15,7% до 27,8 гривень.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 22,9% до 15,6 гривень за літр.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство економіки України не очікує суттєвих коливань цін на паливо. За даними міністерства, вартість стабілізувалася в останні тижні.

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