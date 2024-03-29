RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бензин и дизель подорожали в Украине за последний месяц: цены на АЗС

Фото: цены на дизель, бензин выросли за март на 4% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин, дизельное топливо в Украине выросли в марте 2024 года примерно на 4%. Автогаз подорожал меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены 29 марта на бензин А-95 составляют 53,69 гривен за литр (+2,23 гривен за месяц), на дизельное топливо 54,02 гривен за литр (+2,16 гривен), на автогаз 28,15 гривен за литр (+0,13 гривен).

Цены на АЗС 29 марта

 

Причины изменения цен

Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. Основным фактором, который влияет на цену топлива в Украине, являются мировые цены на нефть. За 2023 год цены упали на 10% до 77,5 долларов за баррель сорта Brent, что привело к снижению цен бензин и дизель.

Сегодня нефть Brent стоит около 87,5 долларов за баррель. В марте цены выросли почти на 5%.

Как заявил в комментарии РБК-Украина директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, блокада польскими фермерами украинской границы может привести к удорожанию автогаза на АЗС до 3 гривен за литр.

По его словам, наблюдаемый на АЗС рост цен на бензин и дизель вызван в первую очередь повышением мировых цен на нефть, которые выросли с начала года примерно на 10%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на бензин