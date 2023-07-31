Бензин и дизель после повышения налогов подорожали на 10%: цены на АЗС

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 48,61 гривен за литр (+3,76 гривен за месяц), на дизельное топливо 47,81 гривен за литр (+4,41 гривен), на автогаз 23,46 гривен за литр (+1,53 гривен).

Цены на АЗС 31 июля

Повышение налогов

Напомним, с 1 июля в Украине вступил в силу закон о повышении ставки НДС на топливо с 7% до 20%. Кроме того, с 1 июля выросли акцизы на бензин со 100 евро до 213,5 евро за 1000 литров на дизельное топливо со 100 евро до 139,5 евро. Акциз на газ сжиженный останется на уровне 52 евро за 1000 литров.

Как сообщил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, налоговая нагрузка выросла с 1 июля на бензин на 11 гривен за литр, на дизельное топливо - на 8 гривен, на газ - на 3 гривны.

Куюн не исключил, что части из этих налогов, 2-3 гривны, будет амортизирована за счет наценки АЗС и повышение на бензин будет меньше 11 гривен.

В результате бензин подорожает на 8-9 гривен, дизель на 5-6 гривен - автогаз на 3 гривны.