RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бензин и дизель после повышения налогов подорожали на 10%: цены на АЗС

Фото: цены на топливо выросли на АЗС на 10% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 31 июля 2023 года по сравнению с концом июня поднялись примерно на 10%. Рост цен вызван повышением налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 48,61 гривен за литр (+3,76 гривен за месяц), на дизельное топливо 47,81 гривен за литр (+4,41 гривен), на автогаз 23,46 гривен за литр (+1,53 гривен).

Цены на АЗС 31 июля

Повышение налогов

Напомним, с 1 июля в Украине вступил в силу закон о повышении ставки НДС на топливо с 7% до 20%. Кроме того, с 1 июля выросли акцизы на бензин со 100 евро до 213,5 евро за 1000 литров на дизельное топливо со 100 евро до 139,5 евро. Акциз на газ сжиженный останется на уровне 52 евро за 1000 литров.

Как сообщил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, налоговая нагрузка выросла с 1 июля на бензин на 11 гривен за литр, на дизельное топливо - на 8 гривен, на газ - на 3 гривны.

Куюн не исключил, что части из этих налогов, 2-3 гривны, будет амортизирована за счет наценки АЗС и повышение на бензин будет меньше 11 гривен.

В результате бензин подорожает на 8-9 гривен, дизель на 5-6 гривен - автогаз на 3 гривны. 

 

Читайте РБК-Украина в Google News
бензинЦены на бензин