Бензин и дизель будут дорожать: эксперт спрогнозировал цены до конца месяца

"Нас еще ждет дополнительное подорожание. Думаю, что цена на бензин достигнет 57-58 гривен за литр, дизтопливо где-то 55-56", - сказал он, отметив, что скорее всего это произойдет до конца августа

По его словам, это обусловлено тем, что мировые цены на нефть держатся на высоком уровне, а запасы импортного топлива по старым акцизам исчерпаны.

Куюн выразил сомнение, что цена достигнет 60 гривен за литр, однако вплотную приблизиться к этому уровню. "Пока видим, что еще есть потенциал роста на 2-3 гривны", - отметил он.

Дешевый автогаз

Эксперт рассказал, что автогаз дешевеет медленнее, поскольку на него не был повышен акцизный сбор, в отличие бензина и дизеля. Но он тоже дорожает, потому что он импортный.

Куюн считает, что переоборудовать автомобиль на автогаз в Украине всегда было выгодно из-за того, что его цена была исторически ниже.

"Я думаю, что все, кто мог перейти на газ уже перешли на него давно. Потому что государственная политика последние 10 лет была очень лояльна к использованию сжиженного газа и позволила водителям сэкономить немало средств", - сказал Куюн.

Повышение налогов

С 1 июля в Украине выросли налоги на топливо. Это должно привести к росту цен на бензин на 10-12 гривен, на дизельное топливо - на 8-10 гривен.

По данным Госстата, в июле бензин А-95 подорожал на 7,1% до 49,1 гривен за литр. Дизельное топливо подорожало на 9,8% до 48,5 гривен за литр. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 6,8% до 23,6 гривен за литр.

В начале августа рост цен продолжился.