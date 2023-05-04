Бензин и дизель дешевеют: актуальные цены на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 4 мая 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 46,54 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо - 45,79 гривен за литр (-0,06 гривен), на автогаз - 21,82 гривен за литр (0,00 гривен). Розничные цены в Украине: