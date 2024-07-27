Бензин премиальных марок для авто: стоит ли переплачивать на АЗС

Практически каждая сеть автозаправок в Украине сегодня имеет на потолке дополнительную строчку – фирменный бензин с улучшенными качествами. Он существенно дороже обычного А-95, но стоит ли на самом деле его покупать?
О том, чем отличается премиальное горючее от обычного бензина, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы публикации изданий Autocentre и Autobild.
Автозаправочные сети часто заявляют, что их фирменные бензины – улучшенные, как премиальных марок – добавляют двигателю мощности, продолжают его ресурс, снижают расход топлива и т.д. В чем они правы, но не всегда и не в такой степени, как об этом говорится.
Если серийный двигатель исправен и не слишком стар, повысить его мощность и крутящий момент за счет другого топлива невозможно. Часто продавцы заявляют об увеличенном октановом числе своего бензина – мол, благодаря этому двигатель становится более мощным. Этого не может быть, исходя из теории двигателя внутреннего сгорания: серийный мотор сконструирован с учетом определенного октанового числа горючего, и его увеличение ничего в работе агрегата не меняет.
Но если мотор уже достаточно стар и имеет загрязненные топливную систему и систему впуска, после более или менее длительного использования улучшенного топлива его отдача действительно может увеличиться. За счет того, что мощные присадки премиум-бензина очистят форсунки, клапаны и каналы системы впуска. Но маловероятно, чтобы прирост мощности ощущался водителем с первого дня езды на супербензине.
Экономичность серийного двигателя нельзя изменить за счет лучшего топлива. Разве что (как и в случае с мощностью) двигатель уже имеет за плечами большой пробег и загрязненную топливную систему. Которая после длительной промывки бензином с высоким содержанием моющей присадки очистится и вернет мотору прежнюю мощность – так, что расход топлива из-за более низких оборотов двигателя снизится. Но это чисто теоретические выкладки, которые на практике составляют считанные проценты экономии, которых рядовой водитель вряд ли заметит.
Большое влияние бензина на ресурс двигателя в целом можно проследить разве что через октановое число. Как известно, оно определяет способность горючего противостоять детонации. Это явление (взрывчатое горение топливной смеси в цилиндре) действительно очень перегружает детали цилиндро-поршневой группы, чем сокращает их жизнь. Поэтому нельзя использовать бензин с более низким ОЧ, чем требует завод-производитель машины – но и высшее число никакой пользы двигателю не принесет. Хотя здесь плюс фирменных улучшенных топлив в том, что октановое число у них вряд ли будет ниже заявленного.
Следует ли заправляться фирменным бензином с улучшенными характеристиками? Несмотря на то, что трейдеры часто преувеличивают возможности этих супертоплив, да – стоит. Потому что, во-первых, с ним будет меньше вероятность встретить случайную некондиционную партию горючего – потому что сеть следит за качеством премиального сорта более тщательно. А во-вторых, имеющиеся в "премиуме" мощные моющие присадки очень полезны сами по себе – даже если заправляться таким топливом не постоянно, а иногда.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, каким бывает полный привод на пикапах и внедорожниках.