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Бензин подорожчав на АЗС після публікації нової максимальної ціни

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Україна, Середа 04 серпня 2021 14:33
Бензин подорожчав на АЗС після публікації нової максимальної ціни Фото: бензин подрожал на 5 копійок, автогаз на 13 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і в Україні 4 серпня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Дизельне паливо подешевшало, автогаз подорожчав на 13 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,30 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 30,29 гривень за літр (+0,05 гривень), на дизельне паливо - 28,44 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 17,02 гривень за літр (+0,13 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Бензин подорожчав на АЗС після публікації нової максимальної ціни

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 15 травня вів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо.

Мінекономіки 3 серпня оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,86 гривень за літр, дизельного палива - 29,24 гривень за літр.

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