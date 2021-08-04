Бензин подорожчав на АЗС після публікації нової максимальної ціни

Фото: бензин подрожал на 5 копійок, автогаз на 13 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)

Роздрібні ціни на бензин і в Україні 4 серпня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Дизельне паливо подешевшало, автогаз подорожчав на 13 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,30 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 30,29 гривень за літр (+0,05 гривень), на дизельне паливо - 28,44 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 17,02 гривень за літр (+0,13 гривень). Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: