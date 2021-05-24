ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бензин подешевшав після введення нових цінових обмежень для АЗС

Новость на русском →
Україна, Понеділок 24 травня 2021 13:36
Бензин подешевшав після введення нових цінових обмежень для АЗС Фото: мережі АЗС знизили ціни на бензин на вимогу уряду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібний ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 24 травня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз без змін.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Бензин подешевшав після введення нових цінових обмежень для АЗС

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,16 гривень за літр (+0,07 гривень), на бензин А-95 - 28,93 гривень за літр (-0,11 гривень), на дизельне паливо - 27,35 гривень за літр(-0,01 гривень), на автогаз - 15,72 гривень за літр (-0,00 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Бензин подешевшав після введення нових цінових обмежень для АЗС

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 15 травня ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо і обмежив максимальну ціну рівнем 30,22 гривень за літр для бензинів і 27,89 гривень за літр для дизельного палива. Після цього ціни на АЗС різко знизилися.

Потім були проведені нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. За новими вимогами, з 23 травня вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,84 гривень за літр, дизельного палива - 27,89 гривень за літр.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка АЗС бензин цены на бензин
NEWS
Мінімум від початку року. В Україні 1334 нових випадки коронавірусу
Мінімум від початку року. В Україні 1334 нових випадки коронавірусу
DAILY
Сергій Шкарлет: Критичного падіння якості в українській освіті немає
Владислав Красінський, Сергій Щербина Сергій Шкарлет: Критичного падіння якості в українській освіті немає