Бензин плюс киловатты: ТОП-5 плагин-гибридов с пробегом

Если говорить о гибридах вообще, нужно упомянуть их первичную сущность. Они имеют двойную силовую установку – двигатель внутреннего сгорания (дизель или бензиновый) и электропривод с тяговым аккумулятором. При этом при движении электроника подключает к ведущим колесам ту установку, которая в данный момент будет наиболее выгодной.

К примеру, ДВС менее эффективен в режиме холостого хода и при разгоне – требует много горючего, активно отравляет воздух, а ускорение обеспечивает, мягко говоря, не очень активное. А вот при "автобанном" быстром движении, когда нужно длительное время отдавать большую мощность, ДВС более выгоден.

Со своей стороны электропривод лучше ведет себя при движении в пробках и во время ускорений, ведь максимальный крутящий момент электромотор развивает прямо с нуля оборотов. Кроме того, электродвигатель может рекуперировать энергию, возвращая ее в батарею при торможении и движении накатом.

Что такое плагин-гибрид

Plug-in Hybrid (англ.) – подключаемый гибрид, он же PHEV (Plug-in hybrid electric vehicle). Главное отличие от других гибридов – тяговая батарея большей емкости (5–12 кВтч), которая подзаряжается не только от ДВС при работе машины, но и дома от розетки (при желании водителя). Таким образом, такая машина может от 30 до 100 км проехать как электромобиль, без потребления горючего из бака. Недаром во многих странах плагин-гибриды официально классифицируются как электромобили и получают соответствующие льготы.

Обычно рядовой владелец использует такую машину в течение рабочей недели как электромобиль, после ночной подзарядки катаясь по городу чисто на электроприводе. А в выходные, направляясь, скажем, на дачу или просто в далекое путешествие, автомобиль автоматически активирует ДВС, который и заряжает батарею, и приводит в действие колеса.

С точки зрения инженера гибрид типа PHEV аналогичен обычному полному гибриду FHEV, но из-за большей батареи заметно дороже. Второй существенный недостаток – у многих подключаемых гибридов маленький багажник, потому что его часть занимает большой аккумулятор. Как правило, снаружи плагин-гибриды не отличаются от обычных машин или обычных гибридов этой же модели, персональный признак PHEV – лючок порта для зарядки и соответствующий шильдик на кузове.

Ford Fusion Energi (2012–2020 гг.)

Американская версия Ford Mondeo во всех своих поколениях имела по две гибридные версии – FHEV и PHEV, причем к названию последнего добавляли слово Energi. Но украинским водителям мы рекомендуем покупать эту модель в последнем поколении. Ford Fusion Energi может проехать на одной только электротяге 30 – 60 км. Из явных недостатков этого седана – небольшой багажник объемом 232 л; из-за наличия большой батареи он уменьшился почти вдвое, что стало действительно чуть ли не рекордом в этом классе. На любом приводе машина показывает себя как быстрая и мощная, хотя и позиционируется как чисто семейная модель.

Chevrolet Volt (2010–2019 гг.)

Исключительно гибридная модель, не имеющая других версий силовых установок, кроме PHEV. В Украине известна в обоих поколениях, в зависимости от которого машина имеет электрическую автономность до 60 или 80 км (максимальные данные). Так же как вышеупомянутый Fusion Energi, в нашу страну Volt попадает с американских аукционов битых машин, что не помешало "вольту" обрести большую популярность. Интересная, хотя и не очень радостная особенность модели – она имеет только 4-местную конфигурацию салона, потому что тяговая батарея расположена в центральном тоннеле и сзади среднему пассажиру негде девать ноги.

Mitsubishi Outlander PHEV (с 2012 г.)

Сам по себе популярный в Украине кроссовер в действующем поколении изначально имеет плагин-гибридную версию. Которая помимо прочих удобств наделяет машину приводом на все четыре колеса, что при клиренсе 190 мм дает "Аутлендеру" законное право съезжать с асфальта на грунтовку. Чисто электрическим ходом авто может проехать порядка 50 – 60 км. Салон модели просторный, и багажник "плагин-гибрида" уменьшился ненамного, имея вполне приемлемые 463 л. Кстати, именно Outlander в версии PHEV уже много лет эксплуатируются украинскими полицейскими, а это о многом говорит.

Volvo XC90 T8 (с 2015 г.)

Машина роскошная и в потребительском, и в техническом плане. Собственно, концептуально это не комплектация XC90 для бережливых владельцев, а топовая версия шведского (хорошо, шведско-китайского) флагмана. Вместительный семиместный гибрид имеет привод 4х4 и динамические характеристики, в которые при его габаритах (4,8 м длины) и массе (около 2 т) трудно поверить: 5,6 секунды до 100 км/ч. Управляется PHEV-"Вольво" соответствующим образом, хотя снаружи он отнюдь не похож на модные теперь кросс-купе. Автономный пробег на электричестве не превышает 25 – 40 км, но для такого класса, согласитесь, тоже неплохо. Отметим, что в Украине эта машина продавалась и через официальную дилерскую сеть, что прибавляет плюсов в ее пользу.

Kia Niro (с 2017 г.)

Удобный, комфортабельный и приятный на ходу кроссовер сейчас продается в Украине уже во втором поколении. Интересно, что существуют три версии "Ниро": бензиновая, электрическая и гибридная PHEV. Подзаряжаемая версия нравится среди прочего поклонникам высококлассных конструкторских решений. Так, у компактной модели полноразмерный 1,6-литровый бензиновый двигатель на 180 л.с. А еще в отличие от большинства других гибридов, у Niro PHEV не простой вариатор CVT, а совершенная трансмиссия с преселективной коробкой передач. Правда, при этом кореец не имеет комплектации 4х4 и обходится передним приводом.

Если коротко

Владельцы плагин-гибридов утверждают, что их автомобили в ежедневном пользовании очень удобны благодаря своей "электромобильной составляющей". А еще – что они потребляют очень мало горючего. Наверное, это правда, но перевести эти плюсы в деньги очень непросто. Ведь придется учитывать целый комплекс факторов: большую цену самого авто, стоимость энергии дома и на общественных станциях зарядки, дополнительный расход горючего из-за лишнего веса машины, потребность заказывать некоторые запчасти за рубежом и т.д. Поэтому если вы хотите приобрести PHEV-гибрид сугубо для экономии средств – это сомнительная идея. То есть после подсчета всех расходов, скажем, через три года эксплуатации экономия может и вырисоваться. Но то, что подключаемый гибрид очень удобен в эксплуатации – это не подлежит сомнению.