Бензин з початку року подорожчав на 15%, автогаз - на 25%

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у квітні 2021 року. Ціни на паливо істотно зросли.
Про це повідомляється на сайті Держстату.
За даними статистичного відомства, у квітні порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 16,4% до 27,7 гривень за літр, бензин А-95 на 15,1% до 28,7 грн, дизельне паливо - на 16,8% до 28,1 гривень.
При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 24,9% до 15,9 гривень за літр.
Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік бензин А-95 подешевшав на 11,1% до 25,0 гривень за літр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, дизельне паливо - на 12,4% до 24,1 гривень. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 1,4% до 12,7 гривень за літр.
Як повідомляло РБК-Україна, зростання цін на бензин відновилося на початку травня. Ціна бензину А-95 піднялася на 80 копійок за літр.