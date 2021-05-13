Бензин з початку року подорожчав на 15%, автогаз - на 25%

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у квітні 2021 року. Ціни на паливо істотно зросли.

Про це повідомляється на сайті Держстату .

За даними статистичного відомства, у квітні порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 16,4% до 27,7 гривень за літр, бензин А-95 на 15,1% до 28,7 грн, дизельне паливо - на 16,8% до 28,1 гривень.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 24,9% до 15,9 гривень за літр.