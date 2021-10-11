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Бензин повільно дорожчає, ціни на автогаз прискорили зростання

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Україна, Понеділок 11 жовтня 2021 13:50
Бензин повільно дорожчає, ціни на автогаз прискорили зростання Фото: автогаз дорожчає на АЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 11 жовтня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подорожчав на 17 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Бензин повільно дорожчає, ціни на автогаз прискорили зростання

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,27 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 30,11 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,88 гривень за літр (+0,02 гривень), на автогаз - 18,28 гривень за літр (+0,17 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Бензин повільно дорожчає, ціни на автогаз прискорили зростання

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо. Раніше Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 1 жовтня. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,50 гривень за літр, дизельного палива - 30,23 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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