Бензин і дизпаливо дорожчають: ціни на АЗС в Україні

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 26 жовтня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подрожал на 2 копійки.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 30,39 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 31,29 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 30,19 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 18,45 гривень за літр (+0,02 гривень).

Нагадаємо, з травня 2021 року в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДП. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 22 жовтня. Розрахункові ціни для бензину підвищено на 63 копійки з 27,57 гривень до 28,20 гривень за літр, для дизельного палива підвищено на 72 копійки з 24,35 гривень до 25,07 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 33,20 гривень за літр, дизельного палива - 32,07 гривень за літр.