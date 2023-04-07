Бензин, дизель и автогаз дешевеют: сколько стоит топливо на АЗС в Украине

Розничные цены на дизельное топливо автогаз в Украине 7 апреля 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Бензин подешевел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 46,96 гривен за литр (-0,07 гривен), на дизельное топливо - 47,10 гривен за литр (-0,06 гривен), на автогаз - 21,68 гривен за литр (-0,01 гривен).

Напомним, за март бензин подешевел на 1,2%, дизельное топливо на 5,6%, автогаз - на 9,7%.

В этом году снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.

Кроме того, с начала марта курс доллара в Украине упал на 2 гривны до 38 гривен за доллар, что делает топливо еще дешевле.