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Бензин дешевшає: скільки коштує паливо на АЗС

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Україна, Середа 22 грудня 2021 14:49
Бензин дешевшає: скільки коштує паливо на АЗС Фото: ціни на бензин знизилися на АЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 22 грудня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подешевшав на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,45 гривень за літр (-0,02 гривень), на бензин А-95 - 30,18 гривень за літр (-0,02 гривень), на дизельне паливо - 29,42 гривень за літр (-0,02 гривень), на автогаз - 19,05 гривень за літр (-0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Бензин дешевшає: скільки коштує паливо на АЗС

Нагадаємо, зростання цін на енергоносії в 2021 році призвело до того, що імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну за січень-жовтень 2021 року зріс на 75% до 11,120 млрд доларів. Негативне сальдо по цій позиції досягло 10,471 млрд доларів.

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Ціни на бензин
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