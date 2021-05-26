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Бензин дешевшає: скільки коштує паливо на АЗС

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Україна, Середа 26 травня 2021 14:02
Бензин дешевшає: скільки коштує паливо на АЗС Фото: ціни на бензин продовжили зниження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 26 травня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем трохи знизилися. Автогаз подешевшав.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Бензин дешевшає: скільки коштує паливо на АЗС

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,16 гривень за літр (-0,00 гривень), на бензин А-95 - 28,92 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне паливо - 27,33 гривень за літр (-0,02 гривень), на автогаз - 15,71 гривень за літр (-0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Бензин дешевшає: скільки коштує паливо на АЗС

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 15 травня ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо і обмежив максимальну ціну рівнем 30,22 гривень за літр для бензинів і 27,89 гривень за літр для дизельного палива. Після цього ціни на АЗС різко знизилися.

Потім були проведені нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. За новими вимогами, з 23 травня вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,84 гривень за літр, дизельного палива - 27,89 гривень за літр.

Ціни на АЗС у понеділок, 26 травня, знизилися. Зокрема, бензин А - 95 подешевшав на 11 копійок до 28,93 гривень за літр.

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