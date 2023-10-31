Бензин или дизель в автомобиле: за и против

При том, что бензиновые авто в Украине безоговорочно доминируют, вопрос выбора между дизелем и бензином для нас становится все более актуальным: среди свежих машин, завезенных из Европы, последние несколько лет дизели уже преобладают.
В материале РБК-Украина читайте, какой тип двигателя более выгоден и удобнен для украинских условий эксплуатации.
При подготовке публикации были использованы материалы изданий Autocar, AutoBild и "Автоцентр"
Хорошо это или плохо, но на крупнейших авторынках Украины, где торгуют подержанными машинами из-за границы, большинство лотов – модели с дизелями. И дело не в том, что в Европе столько дизелей, а в том, что многие из современных бензиновых двигателей на 5–7-летних машинах уже настолько исчерпали свой ресурс, что вывозить их в Украину бессмысленно: они едва живы. А дизели как в целом более долговечные, к моменту списания их в Германии или скажем, Австрии или Бельгии, имеют еще определенный остаток ресурса.
Но вообще это отнюдь не означает, что дизель лучше "бензинки" – и об этом мы сегодня поговорим.
Принципиальное отличие между моторами этих типов одно: способ воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах. У бензиновых агрегатов это делает искра свечи зажигания, а дизельная смесь вспыхивает сама из-за высокого давления в камере сгорания.
Соответственно, в бензиновых моторах для этого есть отдельная система зажигания (достаточно сложная, кстати), а дизельные имеют высокую степень сжатия – а значит, все детали его цилиндро-поршневой группы намного прочнее. Также в дизельных авто приходится делать гораздо более прочными сцепление, коробку передач и валы трансмиссии – это уже из-за большого крутящего момента дизельных двигателей (не путать с мощностью).
Таким образом, дизельные модели получаются заметно дороже в автосалоне, но о вторичном рынке этого не скажешь – и одно только это должно настораживать вдумчивого покупателя "бєушки". Но обо всем по порядку.
Еще десяток лет назад в Украине бензиновая машина была самым дешевым вариантом с точки зрения содержания: дорогих и хронически недолговечных деталей в классических “бензинках” не было, да и в специализированном сервисе они не нуждаются. Разве что аппетит у бензиновых моторов выше, однако на большинство таких моделей можно установить газобаллонное оборудование, и газ LPG позволяет экономить на топливе до 40–50% витрат.
Но на сегодняшний день до нас уже массово дошли моторы down size – от английского "уменьшение размера". Это очень передовые агрегаты, легкие и мощные, и действительно малого рабочего объема (0,9 – 1,2 л). Но на них нельзя поставить ГБО, а для сохранения "взрослых" характеристик у них есть турбонаддув и топливная система с непосредственным впрыском – компоненты, снижающие надежность и долговечность силового агрегата. По этим параметрам б/у машины с бензиновым даунсайзингом проигрывают дизельным – при том что классические полнолитражные “бензинки”, без наддува и с объемом 1,5–2,5 л, часто столь же безотказны, как и моторы на тяжелом топливе.
Между тем на некоторых популярных моделях – например, у марки Volkswagen – полнолитражных бензиновых двигателей сегодня нет в принципе.
Преимущества и недостатки бензиновых авто
Плюсы
Минусы
Современные дизели с топливной системой Common Rail очень экономичны и подчас оказываются более выгодными, чем бензиновые машины с ГБО. Но только до тех пор, пока не износится одна из его важных систем. Дело в том, что главная головная боль владельцев пожилых дизелей CR – это их сложная и потому недешевая топливная система.
В нем есть целый набор очень дорогих компонентов, которых нет в бензиновых моторах: топливный насос высокого давления (так называемый ТНВД) и комплект из четырех-шести форсунок. Кроме того, все дизели сегодня имеют турбонаддув, и турбина, пусть после определенного немалого пробега, но все равно когда-то выходит из строя и нуждается в дорогостоящем ремонте. А ремонт дизеля вообще, кстати, часто нужно выполнять на специализированной дизельной СТО, которые есть не в каждом городе.
Преимущества и недостатки дизельных авто
Плюсы
Минусы
Выбирайте двигатель под свои нужды. То, что бензиновых автомобилей мало привозят из Европы, не значит, что их нет среди подержанных машин, приобретенных когда-то в официальных дилерских сетях в Украине.
Более того, у этих экземпляров часто реальный пробег будет меньше, чем у привезенных из-за границы, где первые владельцы привыкли выжимать из машин ресурс до крайних пределов. И не бойтесь изменить свои предпочтения по марке и модели ради выгодного вам двигателя. Ведь большинство современных авто стоят друг друга по техническим и потребительским характеристикам – конечно, если они не “убиты” владельцами еще до вас.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, как автомобили украинских автозаводов продавались в Европе.