ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Бені Ганц: сила єврейського народу - в єдності

Тель-Авів, Вівторок 08 вересня 2020 20:23
Бені Ганц: сила єврейського народу - в єдності
Фото: Бені Ганц (israelinfo.co.il)
Автор: РБК-Україна

Політик закликав єврейські громади різних країн об'єднати зусилля для подолання викликів, які стоять перед євреями

Єврейські громади світу мають об'єднатися для вирішення проблем сучасності.

Про це заявив змінний прем'єр-міністр Ізраїлю Бені Ганц під час свого виступу на Kyiv Jewish Forum 2020.

Політик закликав єврейські громади різних країн об'єднати зусилля для подолання викликів, які стоять перед євреями.

"Настав час повернутися до єдності. Наші зв'язки сильніше будь-якої кризи. Саме усвідомлення нашої єдності допоможе нам здолати сум'яття цих часів і стати сильніше, ніж коли-небудь. Ми одна нація", - підкреслив він.

За словами Ганца, ключовими загрозами для євреїв є радикальні політичні рухи, зростання глобального антисемітизму, політика Ірану, а також негативні ефекти пандемії COVID-19.

"Розбіжності можуть змусити нас забути, що справжнє джерело наших сильних сторін - наша єдність. Коли виникає спокуса повернутися до маленьких громад, нам вкрай необхідно звернутися один до одного", - додав політик.

Нагадаємо, раніше президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін назвав глобальний антисемітизм однією з головних проблем сучасності.

Як відомо, Kyiv Jewish Forum 2020 проходить 8-9 вересня у режимі онлайн і організований Єврейської конфедерації України у партнерстві з Jerusalem Post.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство ІзраїльБорис ЛожкинантисемітизмФорум
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся